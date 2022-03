La sfida tra i due mari, il Ponte a più campate. Venerdì incontro all'Università

Venerdì 25, ore 17,30, incontro all’Università sul libro del prof. Remo Calzona “La sfida tra i due mari” dedicato alla più recente proposta di fattibilità del Ponte nello Stretto a più campate, su cui si sta muovendo il governo Draghi, e soprattutto occasione per riflettere sul ruolo strategico della Sicilia e di Messina nel contesto euro-mediterraneo. Dopo l’introduzione del pro rettore Giovanni Moschella, ne parleranno il prof. Adriano Giannola presidente Svimez, l’ing. Paolo Orsini titolare di Ird Engineering, l’on. Ing. Aurelio Misiti presidente Cnim. Le conclusioni saranno tratte dal presidente della regione on. Nello Musumeci, da sempre sostenitore del collegamento stabile tra Sicilia e Continente perché fondamentale nel riequilibrio infrastrutturale e opera strategica per un rilancio dell’Isola nel nuovo assetto logistico che guarda al Nord Africa e ai suoi mercati emergenti.

Aspetti che, nel libro di Calzona, sono evidenziati nella prefazione del giornalista Mario Primo Cavaleri e nel contributo del presidente Aem (Associazione Europa-Mediterraneo) Cosimo Inferrera. La presentazione del pomeriggio sarà preceduta in mattinata, alle 11, dalla tavola rotonda con i docenti del Dipartimento di Ingegneria diretto dal prof. Eugenio Guglielmino (sede di Sperone), in cui il prof. Calzona illustrerà le caratteristiche della proposta costruttiva del ponte con pile in acqua off shore.

