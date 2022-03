Agricoltura e zootecnia, Elvira Amata: “Servono aiuti specifici e concreti”

“Le aziende agricole sono al centro della nostra agenda politica. Fratelli d’Italia, in questa fase di grave crisi e di incertezza con un evidente alto rischio di default, è impegnata per venire incontro al tessuto produttivo agrozootecnico della Sicilia”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia che, in mattinata, ha incontrato l’assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla, assieme a Gabriella Regalbuto, responsabile del dipartimento provinciale agricoltura di Fdi Messina.

“E’ stata una riunione proficua – dice Elvira Amata - abbiamo discusso della situazione del comparto agricolo e zootecnico, ulteriormente esasperata dalla crisi delle materie prime e dal caro prezzi. L’assessore Scilla ci ha rassicurato che il governo regionale sta cercando di individuare aiuti specifici per fare fronte all’emergenza. Dalla discussione è emersa la necessità di programmare interventi mirati a sostenere e ad incentivare le produzioni agricole”, conclude Amata. “I fondi agricoli – sottolinea Gabriella Regalbuto - devono essere spesi nelle aree agricole e per le aziende agricole. È necessario ridisegnare una strategia regionale che guardi alle produzioni ed incentivi quegli agricoltori e quegli allevatori che ancora credono in questo settore, soprattutto nelle aree più difficili della Regione”.

