Stretto di Messina, Caronte&Tourist offre passaggi gratuiti ai profughi dell'Ucraina

La compagnia di navigazione Caronte&Tourist ha organizzato la sua struttura per agevolare i corridoi umanitari e i transiti degli aiuti per i profughi dall’Ucraina, garantendo loro passaggi gratuiti nello Stretto e nei collegamenti tra Messina e Salerno.

"Come tutti, oltre allo sconvolgimento, sin da subito - si legge in una nota della Caronte & tourist - abbiamo sentito forte la volontà oltre che la responsabilità di fare qualcosa di concreto. La generosità degli italiani - e in particolare dei siciliani - va assecondata, e noi ci siamo resi solo uno strumento per metterla in atto. Stiamo facendo la nostra parte per ridurre al minimo le sofferenze dei cittadini di quella nazione».

La società ha stilato un protocollo per facilitare i corridoi umanitari che prende spunto dalle recenti disposizioni urgenti del governo per assicurare l’accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina sul territorio italiano al fine di raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza.

"Presentando un’apposita istanza - spiegano dalla compagnia di navigazione - i cittadini ucraini e tutti i soggetti provenienti dall’Ucraina che entrano nel territorio italiano nei precedenti sette giorni, possono richiedere il transito per i collegamenti serviti dal gruppo, in particolare sulle linee identificate utili a facilitare tali flussi umanitari come quella dello Stretto di Messina e la linea Messina-Salerno».

