Sponsorizzazione all'Orlandina, archiviazione per Enzo Sindoni e Andrea Paterniti Isabella

È stato definitivamente archiviato il procedimento aperto nel 2020 a carico dell’ex sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, dell’ex assessore Andrea Paterniti Isabella e del padre, l’imprenditore Antonio Paterniti Isabella, accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nell’ambito degli affidamenti del servizio rifiuti nel comune di Capo d’Orlando e le sponsorizzazioni all’Orlandina Basket. Il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Patti Eugenio Aliquò chiude la vicenda per cui, lo ricordiamo, nell’ottobre 2020 il Tribunale del Riesame di Messina, ribaltando la precedente pronuncia del Gip, aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i tre indagati. Un provvedimento, mai eseguito, annullato senza rinvio a marzo 2021 dalla sesta sezione penale della Cassazione, su ricorso proposto dall’avvocato Carmelo Occhiuto per Sindoni, avvocati Francesco Pizzuto, Paola Balducci e Giulia Bongiorno per i Paterniti.

