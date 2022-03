Milazzo pensa alla stagione estiva: proposte e progetti entro il 30 aprile

L'Amministrazione di Milazzo si è già messa in moto per l'estate ed è intenzionata, Covid permettendo, a promuovere un programma di manifestazioni ed eventi in occasione della prossima stagione estiva, le cui iniziative si dovranno realizzare nei mesi di luglio, agosto e settembre al fine di animare la vita culturale della città.

Tutte le associazioni, le imprese operanti nel mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo e gli enti interessati (scuole, parrocchie) a partecipare potranno presentare istanza, corredata del progetto relativo alla manifestazione da promuovere entro il 30 aprile. “Vogliamo pianificare il cartellone estivo degli eventi – afferma l’assessore ai beni culturali Francesco Alesci – per cercare di offrire a cittadini e turisti uno stimolo ulteriore a soggiornare nel nostro territorio e dare un contributo alla ripartenza della città anche dal punto di vista commerciale ed economico".

Le proposte dovranno essere indirizzate al sindaco della città di Milazzo e all’assessore ai Beni culturali e inviate al protocollo del Comune anche a mezzo mail.

