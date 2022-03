Messina, affidamento minori ucraini. Il Comune pubblica l'avviso per accoglierli

Il Commissario straordinario Leonardo Santoro nel considerare che a seguito del conflitto bellico in corso in Ucraina, in questi giorni e ore, vengono evacuati gli istituti di accoglienza per minori bisognevoli di protezione e cure, ha ritenuto che occorre promuovere, nel loro interesse, all’interno della cornice istituzionale, interventi di tutela nel rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione ONU per i bambini e gli adolescenti. A tal fine l’ affidamento familiare può essere una soluzione elettiva da valutarsi in base alla singola situazione del minore, e al profilo delle risorse accoglienti. Pertanto, è pubblicato sul sito istituzionale l’Avviso rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Messina che intendono dichiarare la disponibilità all’affidamento temporaneo dei minori non accompagnati da chi esercita la responsabilità genitoriale, limitatamente alla durata del conflitto bellico. Gli interessati possono presentare istanza al Centro Affidi Distrettuale 26, e.a. dott.ssa Daniela De Salvo, a mezzo pec: protocollo@pec.comune.messina.it, oppure consegnarla direttamente all’URP a Palazzo Zanca, piano terra, piazza Unione Europea.

Sarà cura del Centro Affidi Distrettuale 26, trasmettere agli istanti, successivamente, il modulo di iscrizione da compilare e, nel contempo, comunicare il calendario degli incontri infonnativi/fonnativi al fine di convogliare le manifestazioni di solidarietà private all’interno di circuiti riconosciuti e conformi al quadro normativo italiano.

