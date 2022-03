Letojanni, strada pubblica su terreni privati: il Comune dovrà risarcire i danni

Quella strada comunale, costruita oltre trent’anni fa, ha occupato illegittimamente dei terreni privati che adesso vanno restituiti ai proprietari. A stabilirlo è il Tar di Catania, che ha condannato il Comune di Letojanni al culmine di una vicenda giudiziaria iniziata diciotto anni fa e adesso giunta a sentenza. Era infatti il 2004 quando due cittadini, nella qualità di eredi dell’interessato, citavano l’Ente al Tribunale di Messina contestando l’occupazione abusiva di alcuni terreni in contrada Silemi-Caleri per la costruzione di una strada: la vicenda va avanti per ben undici anni e nel 2015 arriva una sentenza con la quale il giudice, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal legale del Comune, l’avvocato Giuseppe Fortino, dichiara il difetto giurisdizionale del tribunale ordinario. Nel frattempo entrambi i cittadini muoiono e gli eredi, Gelsena Panzalorto, Filippo Melita, Maria Melita, Paolo Melita e Carmelo Intelisano, difesi dall’avvocato Giuseppe Biondo, nel 2016 si rivolgono al Tar e avviano il procedimento, adesso arrivato a conclusione, chiedendo il risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima della strada per la perdita di parte dei loro terreni, con interessi e rivalutazione dalla data di immissione in possesso, oltre al danno per il minor valore delle aree residue ancora in loro proprietà.

© Riproduzione riservata