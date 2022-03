Raid incendiari a Tremestieri, individuato l'autore. Arrestato un 52enne

È un 52enne, G. M., che in passato ha avuto problemi psichiatrici, l'autore dei raid incediari che potevano provocare una strage a Tremestieri e che adesso si trova in carcere. È già stato interrogato dopo il fermo dal gip Tiziana Leanza e il suo difensore, l'avvocato Giuseppa Abbate, ha presentato una documentazione medica. Il pm Marco Accolla, che segue le indagini della polizia, gli contesta i reati di devastazione e tentato incendio doloso.

L'uomo in sede di interrogatorio all’udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. La documentazione depositata dal suo difensore risaliva al 2018 e attesta l’esistenza di pregresse patologie psichiatriche. Il gip ha convalidato comunque il fermo e confermato il carcere per il 52enne, ritenendo la documentazione risalente nel tempo e non aggiornata e la detenzione come unico argine alla reiterazione dei reati. I residenti del complesso residenziale e il proprietario del deposito della ditta antincendio presi di mira, parte offesa in questa vicenda, sono assistiti dall'avvocato Luigi Giacobbe.

Alla base dei pericolosissimi raid incendiari ci sarebbero motivi di rancore che l'uomo e alcuni suoi parenti, ormai defunti, avrebbero maturato nel tempo.

© Riproduzione riservata