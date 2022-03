Patti, “sos” rifiuti in mare dal mondo dei pescatori

I problemi dei rifiuti in mare, l'incidenza sulla pesca e lo smaltimento della spazzatura ripescata dalle imbarcazioni al centro del convegno “Fishing for litter” organizzato da Cogeco Pesca di Portorosa, presieduta dal pattese Settimo Accetta. Il progetto si avvaleva del patrocinio del Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione nell'ambito dell'iniziativa “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini”.

Nel corso dei lavori ha relazionato il presidente di Fedagri pesca Sicilia, Nino Accetta. «L'obiettivo dell'incontro – ha spiegato – è far prendere coscienza del problema dei rifiuti in mare da un lato sensibilizzando il comparto della pesca al rispetto delle normative relative allo smaltimento, dall'altro la cittadinanza a non gettare i rifiuti in mare o ad abbandonarli sull'arenile, ma a differenziare in maniera corretta». Il progetto condotto da Cogeco pesca Portorosa ha riguardato la marineria del Golfo di Patti puntando a creare un percorso di informazione sulla normativa per lo smaltimento.

