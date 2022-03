Messina, denuncia ai carabinieri dopo che la madre ha contratto covid e scabbia in ospedale

Entrata in ospedale per controlli dovuti alla pressione alta e a un'insufficienza renale - secondo l'accusa - ha contratto dapprima il coronavirus e dopo la scabbia. E' quanto descritto nella denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Ganzirri dalla figlia di una donna di 80 anni ricoverata all'ospedale Papardo dalla fine di gennaio 2022. "E' entrata tramite Pronto soccorso a causa di gravi problemi legati alla pressione alta, nonché a un'insufficienza renale che ha richiesto lo svolgimento quotidiano della dialisi" si legge nella denuncia. Sempre nell'esposto della famiglia si legge che "non è stato possibile effettuare visite" e che "parlare con i medici è quasi sempre impossibile perché non rispondono ai numeri di telefono indicati dietro la porta del reparto (Medicina interna piano 8)". A metà febbraio - prosegue la denuncia - la donna comunicava ai parenti di essere risultata positiva al Covid e trasferita al reparto di Malattie Infettive fino a quando è risultata negativa.

"Da un paio di settimane - continua l'esposto - lamentava un forte e sgradevole prurito che a suo dire aumentava di notte. Dalla biancheria sporca che mi consegnava per il tramite degli infermieri notavo vistose macchie di sangue". Il prurito peggiorava e nei giorni seguenti la dottoressa comunicava alla paziente la diagnosi: "Un'infiltrazione di scabbia". La richiesta ai carabinieri è di effettuare tutti gli accertamenti igienico-sanitari degli ambienti ospedalieri frequentati dalla donna e da tutti gli altri pazienti e verificare se siano state osservate tutte le norme per scongiurare infezioni ed eventuali responsabilità dei titolari dei reparti interessati dalle infezioni. Il congiunto che ha presentato l'esposto ai militari dell'Arma si riserva anche la costituzione di Parte civile per eventuali danni subiti dalla parente "per effetto delle infezioni che sta contraendo durante la degenza per la terapia dovuta all'insufficienza renale".

