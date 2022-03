Messina, addio a Enzo Barreca. Era l'uomo dei funerali e dell'ultimo saluto

Con la morte ha avuto a che fare per tutta la sua vita. Un ossimoro che nessuno a Messina ha incarnato meglio di lui. Enzo Barreca, 86 anni, è morto oggi, probabilmente a causa delle conseguenze di una caduta avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. Barreca stamattina si era recato regolarmente in agenzia, poi si è sentito male. In città è sempre stato l'uomo dei funerali (l'agenzia risale al 1962), con la sua storica agenzia di onoranze funebri. Con delicatezza, ha sempre accompagnato il dolore delle famiglie messinesi, di chi di colpo è stato travolto dal dolore della perdita improvvisa. Una umanità fuori dal normale. Sapeva anche scherzare sul suo ruolo, ironico al punto giusto per una professione così complessa. Alla famiglia le condoglianze della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata