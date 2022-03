Messina, la battaglia civile e non violenta delle donne in terra di Palestina

L'occasione è stata la firma della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, progetto partito da “Un’altra storia” fondata da Rita Borsellino con in testa il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e la Città metropolitana di Palermo, il “Forum italo tunisino”, l’Associazione internazionale “Agorà degli abitanti della terra” e tra gli 80 firmatari anche Assopace Palestina.

La firma del documento porta in Sicilia Nayla Ayesh (rappresentante di “Women and human rights Activists-Palestina”) e Jamal Zakout (membro del “Palestinian National Council”, noto scrittore palestinese). Nayla e Jamal sono i protagonisti del docufilm “Naila and the uprising” che verrà proiettato, in loro presenza, stasera alle 20, nell’auditorium mons Fasola. Dopo il film, seguirà il dibattito.

