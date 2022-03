Vittime di mafia: a Messina il graphic novel del Liceo Basile che ricorda Graziella Campagna

Domani 21 marzo, in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il liceo artistico “Basile” di Messina, alla presenza della dirigente scolastica Caterina Celesti, presenterà al Palacultura, il graphic novel “Graziella Campagna, una vita spezzata” realizzato dagli studenti del progetto “Leggere e Creare il Graphic Journalism”. Un progetto che ha visto il “Basile” tra i vincitori del bando Siae “Per chi crea 2018: Formazione e Promozione culturale nelle Scuole-settore Libro e Lettura”, con il sostegno del Ministero dei Beni culturali. Gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare con professionisti e docenti di chiara fama, quali Cinzia Ghigliano, Lelio Bonaccorso, Dario Tomasello, Simonluca Spadanuda, Mario Benenati e Michela De Domenico. Il programma prevede, alle 9, il benvenuto e i saluti da parte della dirigente Celesti, della senatrice Barbara Floridia, sottosegretaria all'Istruzione, del deputato regionale Antonino De Luca, componente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, dell'arch. Mirella Vinci, vicecommissaria del Comune di Messina e soprintendente ai Beni culturali, del questore di Messina Gennaro Capoluongo. A intervenire Michela De Domenico, ideatrice del progetto “Leggere e Creare il Graphic Journalism”, Paolo Campagna, fratello di Graziella (la ragazza uccisa dalla mafia nel 1985), Fabio Repici, avvocato della famiglia Campagna. Alle 11 la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia, a cura degli studenti del liceo classico La Farina. Prenderanno la parola Dario Tomasello, docente universitario, Lelio Bonaccorso, grande fumettista, Simonluca Spadanuda, grafico. Seguirà la proiezione e il doppiaggio del fumetto animato “Graziella Campagna, una vita spezzata” e l'intervento conclusivo di Mario Benenati, presidente dell'associazione Fumettomania. Intermezzi musicali a cura del Quartetto “Immagini Sonore”.

