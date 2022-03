Raffineria di Milazzo, presidio dei lavoratori: "Chiediamo alla Ram di non giocare con i numeri"

Pieno rispetto dell’accordo di area e dell’utilizzo delle maestranze ex Sicem già impegnate nel cantiere interno alla Raffineria: è quanto emerge dal confronto con le imprese subentranti (Officine De Pasquale, Paresa e Trio) che hanno presentato un primo piano di assunzioni a copertura delle attività ordinarie per complessive 70 unità, piano già nella fase attuativa. La quota restante di personale ex Sicem, che risulta aver lavorato per attività straordinarie all’interno della Raffineria, sarà progressivamente utilizzata in funzione delle professionalità acquisite e della programmazione delle attività. Un passo avanti dunque in questa delicata vertenza.

Ma i lavoratori non sono convinti e stanno mantenendo il presidio davanti all'ingresso della Ram. E preannunciano di voler continuare anche domani e sino a mercoledi data della riunione in Sicindustria, lo sciopero. "Chiediamo alla RAM di svolgere il ruolo che gli compete nei confronti delle ditte vincitrici dell'appalto, senza giocare sui numeri - afferma il segretario della Fismic, Pippo De Leo -, c'è la necessita di una programmazione che garantisca il lavoro a tutti con le priorità previste dagli accordi d'area"

