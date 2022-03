Hub vaccinali in chiusura a Messina. C'è anche l’ex ospedale militare

Si chiamano ottimizzazioni della rete vaccinale, in pratica diversi hub chiudono e si trasferiscono nei centri dell’Asp che già si occupavano della profilassi. Sono diversi i centri nati poco più di un anno fa per accogliere il gran numero di messinesi che volevano immunizzarsi, che subito o nei prossimi giorni saranno riposizionati.

È stato il dirigente generale del dipartimento di Pianificazione Strategica della regione a chiedere a tutte le strutture provinciali di rivedere l’assetto sul territorio. Il commissario Alberto Firenze e quello dell’Asp di Messina Bernardo Alagna hanno ridisegnato l’offerta vaccinale con queste modifiche: la chiusura del centro vaccinale della Concattedrale di Patti, del Centro del palaTenda di Brolo, di quelli di Capo d’Orlando e di Santa Teresa di Riva (Villa Ragno). In particolar modo quest’ultimo oggi svolgerà l’ultimo giorno di attività ( ieri 22 vaccini) per i pazienti pediatrici e adesso il nuovo riferimento della zona è Letojanni. Gli altri centri chiuderanno nel fine settimana. L’attività di vaccinazione della zona nebroidea sarà concentrata nel centro di Patti (via Garibaldi 47) e in quello di Sant’Agata di Militello (via Catania 14). Fermo restando che anche i medici di medicina generale e le farmacia possono effettuare le somministrazioni.

