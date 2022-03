Messina, Poste Italiane consegna un nuovo locale al Cedav

Sarà un aiuto in più a disposizione delle donne che subiscono violenza il locale consegnato da Poste al Cedav il centro antiviolenza. La consegna simbolica nell'ambito di un incontro che si è svolto nella sede del Cedav. Le chiavi, consegnate da Luigi Giardina, referente del progetto per l'area immobiliare di Poste sono state ricevute da Maria Gianquinto, rappresentante legale del Cedav, e Carmen Currò, Presidente emerita dell'associazione antiviolenza.

Si tratta del primo alloggio in Sicilia consegnato con comodato d'uso. Il locale è stato completamente ristrutturato e arredato da Poste con mobili ed elettrodomestici.

Quello di Messina é uno del nove alloggi appartenenti al patrimonio immobiliare di Poste Italiane, da destinare attraverso il comodato d'uso gratuito alle donne, spesso con figli minori, che si trovano in condizione di particolare disagio economico. L'obiettivo è quello di supportarle e accompagnarle nel percorso di reinserimento sociale insieme alle operatrici dei centri antiviolenza della Rete Di Re, donne in rete contro la violenza di cui il Cedav è socio fondatore.

© Riproduzione riservata