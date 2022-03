Messina, la Società operaia agricola di mutuo soccorso di Castanea si rinnova

Forte della sua storia ultracentenaria, la Società operaia agricola di mutuo soccorso di Castanea, unica nel Comune di Messina, si apre anche al futuro. Passaggio di consegne per il nuovo Consiglio Direttivo, che per il prossimo quadriennio ha aperto anche alla partecipazione femminile, una novità assoluta per la storia del sodalizio nato nel 1895.

Accanto al presidente, il confermato Carlo Rizzo, e ai consiglieri Antonino Oliva, Giuseppe Giannone, al neoingresso Benedetto Cicero, al giovanissimo Giuseppe Perrone, ecco quindi le quote rosa, rappresentate dalle nuove Consigliere Cettina Lo Presti e Mariella Smedile. Altra novità in questo rinnovo di cariche sociali, l’elezione dei probiviri a garanzia dei soci, Gianpippo Arena, Antonino Celi e Antonino Raneri.

La Società operaia agricola mutuo soccorso di Castanea, nata quando non esisteva ancora un servizio sanitario nazionale, ha fra i suoi valori fondanti la solidarietà, il sostegno verso i più deboli e bisognosi. Nello stabile del piccolo palazzetto storico - di proprietà dei soci - che si affaccia sulla piazza centrale, la Società operaia agricola di mutuo soccorso di Castanea rappresenta anche un importante riferimento per il borgo collinare peloritano, un punto di incontro per tener vive relazioni umane e solidarietà all’insegna della partecipazione e dell’ascolto.

