Messina, i prezzi al consumo crescono quasi tutti. Boom dell’energia: +65% rispetto a febbraio 2021

I numeri non dicono tutto. Però, a volte, sono una rappresentazione piuttosto fedele di una fase storica che si riflette nella quotidianità di ogni famiglia. E le famiglie messinesi, stando al report consueto dell'ufficio Statistica del Comune sugli indici dei prezzi al consumo del mese di febbraio, stanno patendo, e non poco, i rincari di questo tremendo inizio d'anno. I numeri, dunque, dicono che a febbraio «si registra un incremento congiunturale dello 1,5% e tendenziale del +6,9% dell’indice dei prezzi al consumo».

È entrando nel dettaglio, però, che si nota come, in alcuni campi, i “segni più” diventino difficilmente sostenibili. Rispetto ad un anno fa, crescono tendenzialmente: prodotti alimentari e bevande analcoliche (+6,3%), abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (+32,2%), mobili, articoli e servizi per la casa (+1,2%), servizi sanitari e spese per la salute (+0,8%), trasporti (+10,7%), ricreazione, spettacoli e cultura (+1%), servizi ricettivi e ristorazione (+2,9%), altri beni e servizi (+0,8%).

Ancor più in particolare, spaventa il dato dell’energia elettrica: +23,8% rispetto a gennaio, addirittura +64,9% in confronto a febbraio 2021. In calo i prezzi di bevande alcoliche e tabacchi (-0,3%), abbigliamento e calzature (-0,4%), comunicazioni (-2,2%), istruzione (-0,4%).

