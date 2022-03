Messina, 41 milioni di euro per la manutenzione di ponti, viadotti e rete viaria della provincia

“In arrivo più di 41 milioni di euro che, nei prossimi sei anni, potranno essere utilizzati per la manutenzione di ponti, viadotti e per la rete viaria secondaria della provincia di Messina. Una buona notizia per il nostro territorio, emersa questa mattina in occasione della Conferenza Stato-Città e autonomie locali che ha dato l’assenso a due schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari messinesi del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Barbara Floridia e Antonella Papiro.

Finanziamenti Ponti: le cifre di tutte le province

Finanziamenti rete viaria: le cifre di tutte le province

“Le ingenti risorse - continuano i parlamentari - saranno stanziate alla Provincia e verranno corrisposte secondo un programma pluriennale: più di 19 milioni di euro serviranno esclusivamente per la messa in sicurezza o sostituzione di ponti o viadotti (o opere accessorie) per il periodo 2024-2029, mentre altri 22 milioni di euro circa saranno destinate alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della rete viaria secondaria e riguarderanno il periodo 2025-2029”.

E concludono: “La manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, per noi del MoVimento 5 Stelle, è un’assoluta priorità. Lavoriamo per garantire ai cittadini infrastrutture nuove e più sicure che possano supportare la crescita economica del nostro territorio. Gettiamo le basi affinché si possa progettare e costruire il futuro migliore per la provincia di Messina”.

© Riproduzione riservata