Messina, aggressione durante riunione di condominio. Arrestato 56enne, riferimenti a estrema destra

L'aggressore del professionista durante la riunione condominiale tenutasi in uno studio professionale di via dei Mille del primo marzo scorso, il 56enne C. S., è stato arrestato questa mattina in esecuzione di un provvedimento cautelare richiesto dalla Procura e accordato dal gip. Ad eseguire il provvedimento sono stati in un'abitazione in pieno centro gli agenti delle Volanti, ma durante le formalità sono emersi altri elementi per cui si è reso necessario l'intervento degli investigatori della Digos, che a quanto pare dopo una perquisizione in casa dell'uomo hanno sequestrato materiale relativo a movimenti di destra estrema. La documentazione è adesso al vaglio della Procura, insieme ad una prima informativa della Digos.

Nei giorni scorsi a chiarire la vicenda era intervenuta l’avvocato Daniela Agnello, legale del professionista che aveva subito la violenta aggressione ed era rimasto seriamente ferito: “Nella riunione condominiale non è intervenuta una rissa - aveva spiegato il legale -, ma un’aggressione, grave e violenta. Un attacco frontale, immotivato e improvviso, folle e impetuoso, da parte di un solo condomino, accompagnato da insulti e minacce di morte, nonché calci e pugni anche per chi tentava di fermarlo nella sua furia rabbiosa. I fatti sono stati riportati nel verbale dell’assemblea a disposizione dell’autorità competente”. L'avvocato Agnello aveva quindi presentato una denuncia in Procura per conto del professionista.

© Riproduzione riservata