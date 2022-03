Messina, intimidazione a un'azienda di Tremestieri: tre mezzi distrutti dalle fiamme

Paura nella notte fra lunedì e martedì per le fiamme che si sono levate altissime nella zona di Tremestieri. Si sono sviluppate all’interno del parcheggio di una azienda che si occupa proprio di servizi antincendi. A finire distrutti sono stati tre mezzi. Si tratta di due furgoni commerciali presumibilmente utilizzati per le consegne e la manutenzione e di una automobile. Le tre vetture erano parcheggiate l’una accanto all’altra e per questo le fiamme hanno rapidamente distrutto i mezzi. Secondo la prima ricostruzione l’incendio sarebbe partito dall’automobile che si trovava posteggiata in mezzo ai due furgoni e poi le fiamme avrebbero raggiunto il resto dell’area. E sul luogo del rogo è arrivata anche la squadra Volanti della Polizia per gli accertamenti di rito insieme ai Vigili del fuoco. Le indagini, in questo momento sono a carico di ignoti, ma risulteranno particolarmente decisive le immagini del circuito di videosorveglianza dell’azienda o del circondario che potrebbero aver ripreso chi ha dato fuoco ai mezzi. Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa.

