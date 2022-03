Messina, il porto di Tremestieri non decolla. Il cantiere ha un anno di ritardo

Non viaggiano al ritmo che ci si aspettava i lavori in corso al porto di Tremestieri. Le mille peripezie per aprire il cantiere, hanno lasciato strascichi che ora lasciano prevedere uno slittamento della fine dell’opera di quasi un anno.

Si sono già avvicendati tre sindaci e un commissario fra l’appalto e questa fase dell’opera. Dodici anni che diventeranno uno in più per vedere l’inaugurazione del nuovo porto commerciale della città, la nuova porta della Sicilia, quella che ospiterà navi traghetto e mercantili per mezzi pesanti e auto in viaggio nello Stretto.

La firma del contratto risale all’ottobre del 2017, l’avvio dei lavori al novembre del 2018. Poi una serie di vicissitudini da “maledizione” hanno spostato in là l’avvio concreto del cantiere. E adesso lo stato di avanzamento del cantiere è ancora solo al 25%. Troppo poco per far star tranquillo Palazzo Zanca che in base al cronoprogramma dei lavori contava che il nuovo porto di Tremestieri potesse essere già a metà dell’opera.

Invece non è così, è la preoccupazione dei tecnici si è trasformata in verifica dello stato di avanzamento e in una serie di solleciti ad accelerare le opere. Sicuramente è una fase delicata del contratto perchè possono anche profilarsi ulteriori proroghe ( l’ha chiesta la stessa azienda Nuova Coedmar) e in estrema ipotesi delle penali, se la situazione dovesse precipitare.

