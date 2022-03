Covid a Messina e provincia: oltre 10 mila attuali positivi e un decesso. I dati dell'ufficio commissariale

Nuovo aumento dei contagi Covid a Messina. Secondo i dati dell’ufficio commissariale, infatti, la soglia degli attuali positivi a Messina e provincia ha nuovamente superato le 10 mila unità: 10.699 e 1.702 casi in un giorno.

Aumenti anche in città: 4.428 attuali positivi e 698 casi giornalieri.

Una vittima nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri salgono a 100, di cui 15 in terapia intensiva, così suddivisi: 65 al Policlinico (di cui 11 in rianimazione), 14 al Papardo (di cui 4 in rianimazione), 3 al Piemonte, 4 all’Irccs e 14 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

