Coronavirus in Sicilia, 6.002 nuovi positivi. Aumentano i decessi: 29

I DATI

Il tasso di positività è sceso al 17%. Sono 942 ricoverati con un caso in più rispetto a ieri, mentre 62 in terapia intensiva, tre casi in più rispetto a ieri