Messina, sarà rifatto l’asfalto di tutta la tangenziale: investimento da 23 milioni

La seduta della commissione consiliare, pur se conclusa anzi tempo per la caduta del numero legale (?!) ha consentito di poter approfondire il quadro degli investimenti che interessano il Consorzio autostrade. I fondi sono quelli contenuti nell’ultima delibera Cipess e assegnano alle arterie di competenza del Cas 500 milioni di euro: 350 di questi saranno spesi per finanziare il nono lotto della Siracusa – Gela, il tratto da Modica a Scicli. Gli altri 150, riguardano la A18 e la A20. Alcuni progetti interessano la città in maniera diretta, altri la provincia. L’investimento più corposo riguarderà il rifacimento della pavimentazione della tangenziale di Messina. In origine il progetto prevedeva una spesa di 21 milioni di euro. Ma l’impennata dei costi dell’energia, al netto quindi degli effetti della guerra, ha fatto schizzare il valore a 23,2 milioni di euro. Uno scarto che deve in qualche modo essere coperto dal Cas o dal Governo prima che possa andare in gara. «Solo su questi 150 milioni di attività di manutenzione straordinaria – ha spiegato il direttore generale del Cas Salv Minaldi – abbiamo avuto una previsione di extracosti ad oggi di altri 20 milioni. Vorremmo però far tutti i progetti in cantiere e non rinunciare a nessuno perché mancano i fondi».

