Messina, aumento dell'energia elettrica. Il Cas deve pagare 7 mln in più per le luci in galleria

Sui conti dell’appalto per la ricostruzione del viadotto Ritiro, non dovrebbero pesare i clamorosi aumenti delle materie prime di questi mesi e delle ultime settimane in particolare. «A questo punto del cantiere – ha spiegato il direttore generale Salvo Minaldi del Cas – il materiale più costoso è già stato acquistato o bloccato. Il problema lo abbiamo noi del Consorzio autostrade visto che di sola energia elettrica per illuminare le gallerie della A20 e A18 abbiamo una stima di 7 milioni di euro di aumento su base annua. Dovremo recuperarli dai nostri fondi che altro non sono che i pedaggi autostradali, ogni anno pari a circa 75 milioni di euro. Vorrà dire che dovremo fare qualche investimento in meno, se il Governo non ci verrà incontro».

