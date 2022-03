Covid a Messina e provincia: attuali positivi in calo, 2 decessi. I dati dell'ufficio commissariale

Lieve ma importante calo dei contagi Covid a Messina, secondo i dati dell’ufficio commissariale. In tutto il territorio gli attuali positivi scendono al di sotto dei 10 mila e sono ora 9.862, con 975 casi giornalieri. A Messina, invece, gli attuali positivi sono 4.059 e 411 in un giorno.

Si registrano 2 decessi, mentre i ricoverati sono 91 (uno in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva. Sono così suddivisi: 61 al Policlinico (di cui 9 in rianimazione), 15 al Paparlo (di cui 4 in rianimazione), 2 al Pimento, 3 all’Irccs e 1’ al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

