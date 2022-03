Milazzo, il dolore del Liceo Impallomeni. Addio alla prof. Melina Impalà

Comunità scolastica del liceo Impallomeni sgomenta per l’improvvisa morte della prof. Melina Impalà, docente di lingue straniere, deceduta la notte scorsa a soli 51 anni per un arresto cardiaco dopo una serata trascorsa con gli amici. La dirigente scolastica, Francesca Currò, i docenti e gli studenti in una nota hanno voluto ricordare “la gentilezza, il sorriso e la grande professionalità” della prof. Questo pomeriggio alle 15,30 al Duomo i funerali.

