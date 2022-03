Messina, guidava l’auto con la patente revocata: maxi multa di 5.100 euro!

Ventiquattro verbali e fra questi uno anche di 5.100 euro. È il bilancio delle attività svolte fra venerdì e sabato dal personale della Polizia municipale delle sezioni Operativa motociclisti, Operativa radiomobile e sezione Operativa territoriale.

Riprendendo una serie di attività di controllo del territorio gli agenti hanno effettuato posti di controllo in diverse zone del centro: piazza Cairoli, via Tommaso Cannizzaro, piazza Duomo, corso Cavour, viale della Libertà e via Garibaldi. Durante l’attività dei due giorni sono stati posti sotto controllo 42 mezzi e 87 persone. Ventidue i verbali per infrazione al codice della strada per mancanza di revisione del mezzo, mancanza di assicurazione di responsabilità civile, mancato uso del casco protettivo, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefonino durante la guida (165 euro la multa), mancato rispetto del semaforo rosso (163 euro). Un persona è stata fermata alla guida di un’auto ma la sua patente era stata revocata: a lui la maxi sanzione di 5.100 euro. I controlli proseguiranno già a partire da oggi per tutta la settimana.

© Riproduzione riservata