Fiumedinisi, macchina giù nella scarpata: coppia salva per miracolo

Può ritenersi miracolata la coppia di cittadini rimasta coinvolta in una disavventura le cui conseguenze sarebbero potute essere tragiche. I due, nel corso della serata, si trovavano a bordo della loro autovettura e stavano rientrando in paese, percorrendo la strada provinciale agricola Fiumedinisi-Santissima in direzione valle, quando improvvisamente è accaduto l’imprevedibile. Il veicolo, una Fiat Punto, si trovava tra le contrade Prunara e Ferrara in territorio di Alì, quando ha perso aderenza con la carreggiata, forse a causa della presenza di detriti, ed è sbandata finendo sul margine della sede stradale, dove non sono presenti barriere di protezione, rimanendo in bilico in cima ad un dirupo alto circa venti metri.

La donna al volante è riuscita a scendere e mettersi subito in salvo, mentre il compagno che si trovava sul sedile passeggero, dopo aver aperto la portiera, non ha fatto in tempo a mettere piede a terra ed è precipitato nella scarpata insieme alla Punto, saltando fuori dopo alcuni metri lungo il precipizio.

La vettura è invece rotolata fino ad accartocciarsi sul fondo. L’uomo, G. C. 40 anni di Fiumedinisi, ha riportato un trauma cranico non grave e una lesione tendinea alle mani ed è stato soccorso dal fratello e trasportato in ospedale per le cure del caso, venendo poi dimesso alcune ore dopo.

