Covid a Messina e provincia, aumentano i positivi: 10.074 e 3 decessi

Continuano a salire i contagi da Covid a Messina e provincia. Come emerge dai dati diffusi dall’ufficio commissariale Covid a Messina, è stata superata la soglia dei 10 mila (10.074) degli attuali positivi in tutto il territorio, con 1.053 casi giornalieri.

Aumenti anche in città, con 4.122 attuali positivi e 424 casi giornalieri. Nei distretti, sono 1.492 gli attuali positivi a Sant’Agata Militello e 1.051 a Barcellona P.G..

Sono 3 i decessi, mentre i ricoveri sono 90, di cui 13 in terapia intensiva. Sono così suddivisi: 60 al Policlinico (9 in terapia intensiva), 15 al Papardo (4 in terapia intensiva), 2 al Piemonte, 3 all’Irccs e 10 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona P.G..

