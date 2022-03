Nuovo depuratore a Capo d'Orlando, entro l’anno l’atteso impianto vedrà la luce

Entro la fine dell’anno il nuovo depuratore di Capo d’Orlando vedrà la luce e la bandiera blu, tanto agognata, potrà sventolare con tanto orgoglio sulle spiagge orlandine.

Più che una speranza è la previsione aggiornata in queste ore dopo la notizia che la “Sogesid”, la società esterna romana deputata ai controlli, ha dato parere positivo alla verifica sulle prescrizioni adottate dal Comune paladino sul progetto così come disposte da Roma.

Non più andirivieni, quindi, tra la commissione di verifica ed i progettisti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capo d’Orlando ma via libera alle fasi successive che porteranno alla davvero tanto attesa gara d’appalto.

Ora la palla passa definitivamente al commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, Maurizio Giugni, che dovrà approvare definitivamente il progetto che, divenendo esecutivo, passerà alla fase finale, ovvero quella della gara d’appalto.

Sarà l’Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia, a bandirla per un importo complessivo di di circa 8.500.000 euro.

