Messina, promozioni alla Social City. La Fp Cgil: "Si revochi tutto"

Sul campo minato delle società partecipate di Palazzo Zanca, tutti i riflettori, in questi giorni, sono stati puntati su Atm, Amam e MessinaServizi, per le quali il consiglio comunale ha sostanzialmente chiesto che i “triumvirati” dei Cda venissero sostituiti da un amministratore unico. Ma ci sarà anche dossier Messina Social City, sulla scrivania del commissario straordinario Leonardo Santoro (e non solo).

E a portarcelo sarà la Funzione pubblica della Cgil. Tre le richieste: un’audizione in commissione Servizi sociali del consiglio comunale; un incontro con lo stesso Santoro; la «revoca immediata degli atti prodotti» dalla Social City. Tre richieste – specie l’ultima – non di poco conto, con un obiettivo dichiarato: «Fare chiarezza sulle politiche organizzative ed occupazionali messe in atto dall’azienda».

Secondo il segretario generale della Fp Cgil «è arrivato il momento di comprendere bene, e in modo certo, il motivo per cui l’azienda abbia adottato degli atti e preso delle decisioni, in tema di personale, che certamente stanno determinando situazioni disparità e discriminazione tra i lavoratori». Necessario entrare nel dettaglio. La Fp Cgil ha chiesto formalmente un accesso agli atti su alcune “progressioni verticali” decise negli ultimi tempi.

