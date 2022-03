Messina, il garante Costantino: "Associazioni non autorizzate al trasferimento di minori ucraini"

"Nessuna associazione nazionale e/o locale è autorizzata, secondo la normativa italiana e internazionale, ad organizzare trasferimenti e affidamenti nel territorio italiano di minori ucraini o di qualsiasi paese. Nessuna associazione è autorizzata ad affidare i bambini ad alcuna famiglia si renda disponibile. Chi lo fa commette un reato gravissimo del quale dovrà risponderne".

A parlare è Angelo Costantino, garante dei minori di Messina, dopo che in rete è circolato un messaggio, poi rivelatosi falso, di una associazione che dava disponibilità ad accoglienza e affidi di minori ucraini in fuga dalla guerra.

“L’ho già detto - ha chiosato Costantino - all’Associazione Ernesto e lo ribadirò a chiunque tenti di forzare le regole. Il sistema di tutela ed affidamento avviene attraverso provvedimenti del Tribunale per i minorenni a tutela dei minori e delle stesse famiglie affidatarie.

Sono numerosissime le famiglie che si sono rese disponibili a Messina per aiutare, come è costume della nostra città che da sempre ha un cuore grande, ma mi preme sollecitare tutti alla prudenza e al rispetto delle regole. Il Governo ha già attivato tutti le Istituzioni dello Stato, anche grazie alle sollecitazioni che sono pervenute dalla nostra città, che si occupano di rifugiati e minori; a quanti vogliono dare il proprio contributo non resta che attendere le notizie ufficiali che arriveranno attraverso i ministeri competenti, i Tribunali per i minorenni e le Prefetture". L’associazione ha diffidato dal diffondere notizie false.

