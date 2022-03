Messina, Alberto Armone entra al Consiglio d’Amministrazione dell’Ersu

È arrivato pochi giorni fa il decreto di nomina sottoscritto dall’assessore Lagalla che ufficializza l’ingresso di Alberto Armone presso il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio di Messina, in qualità di rappresentante degli studenti.

Alberto Armone, dottore in Management d’Impresa, e studente presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, è stato candidato nella lista ORUM alle elezioni per il rinnovo del cda dell'Ersu nel 2019, ed è espressione dell'associazione Morgana e Azione Universitaria vicino a Fratelli d'Italia ed Alberto De Luca, presidente della IV Municipalità.

L’ingresso di Alberto va a completare la presenza di Morgana all’interno degli organi superiori d’Ateneo e Nazionali, con eletti in Consiglio D’Amministrazione d’Ateneo, in Senato Accademico e al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Alberto Armone commenta così il suo ingresso in CDA “È per me un onore rappresentare gli studenti in un organo così importante come l’Ersu, nevralgico per la vita dello studente, che nelle borse di studio, negli alloggi e in tutti i servizi ha le potenzialità per rendere attrattiva Messina grazie alla qualità dei servizi garantiti alla comunità studentesca. Ho intenzione di portare avanti il mio mandato con professionalità, facendo attenzione a tutelare e garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti dell’Università di Messina non solo quelli che vivono il nostro Ateneo ma anche gli studenti che vivono le sedi distaccate.”

