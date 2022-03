Furci Siculo, arrivato il bus con circa 50 profughi ucraini in fuga dalla guerra

È arrivato poco prima dell’alba di oggi il pullman che ha trasferito nella riviera jonica messinese i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Il bus è giunto a Furci Siculo, destinazione finale del lungo viaggio di ritorno iniziato dal confine con la Polonia dove i volontari della Protezione civile furcese, grazie ad un intervento umanitario sostenuto dall’Unione dei Comuni delle Vali Joniche dei Peloritani, hanno prelevato 46 cittadini ucraini dai centri di accoglienza. Durante il rientro, nove di loro sono stati lasciati in quattro diverse città italiane, mentre 37 (20 adulti e 17 minori) sono giunti in Sicilia, accolti a Furci Siculo da amministratori locali, volontari e Forze dell’ordine e sottoposti a controlli sanitari e burocratici, come concordato con la Prefettura.

Quattro adulti e tre minori si sono spostati a Catania, 7 adulti e 6 minori hanno raggiunto parenti nella riviera jonica, mentre 17 profughi (9 adulti e 8 minori) sono stati accolti nel Giardino di Redenzione di Antillo, struttura messa a disposizione dalla parrocchia. Il pullman era partito mercoledì da Santa Teresa di Riva carico di aiuti umanitari, lasciati all’arrivo per essere distribuiti alla popolazione in difficoltà.

