Coronavirus a Messina, quasi 1200 nuovi casi in provincia nelle ultime ore: 424 in città. Un decesso

Il Covid continua a "pressare" la provincia di Messina. Sono 1.176 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in tutta la provincia. Quasi 500 nel distretto di Messina, 424 solo in città. In totale in questo momento sono 9.377 gli attualmente positivi in tutta la provincia. Oggi un decesso.

Sempre guardando ai distretti, dopo Messina quelli più colpiti sono Sant'Agata, Barcellona e Milazzo.

Ecco i ricoveri:

Azienda Ospedaliera Papardo 17

P.O. 'NUOVO CUTRONI ZODDA' BARCELLONA 10

Azienda Osp. Univ. G. Martino 57

PRESIDIO OSPEDALIERO PIEMONTE 3

IRCCS Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' 3

TERAPIA INTENSIVA - Azienda Osp. Univ. G. Martino 9

TERAPIA INTENSIVA - Azienda Ospedaliera Papardo 4

© Riproduzione riservata