Messina, il plesso Matteotti adibito a Centro istruzione adulti

A partire dal prossimo anno scolastico il plesso che ospita la scuola materna al rione Matteotti sarà trasformato in Cpia, un Centro provinciale di istruzione per adulti. I bambini che la frequentano, la scuola ospita un’unica classe in cui risultano iscritti in 23, potranno trasferirsi all’Istituto Boer-Verona Trento a cui appartiene il plesso oppure frequentare un’altra scuola. La novità ha scatenato il malcontento e la preoccupazione di alcuni genitori che non vedono di buon occhio il trasferimento da una struttura che per loro rappresenta un punto di riferimento, soprattutto alla luce di un anno scolastico già difficile per la pandemia. In questi giorni le proteste dei genitori sono arrivate anche a Santo Longo, dirigente scolastico dell’istituto Boer-Verona Trento da cui dipende il plesso distaccato Matteotti. Il preside tuttavia chiarisce che la scelta di spostare i bambini non dipende dall’Istituto: «Non c’è alcun ruolo da parte della scuola che si è limitata a prendere atto della decisione ed informare le famiglie. Abbiamo, infatti, convocato il consiglio di istituto affinché venissero informati anche i genitori visto che dall’inizio del prossimo anno la sede sarà assegnata dal Comune al Cpia, la scuola dunque non ha alcun ruolo in questa dinamica».

