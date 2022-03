Manutenzione straordinaria Milazzo, pronti 250mila euro da investire

Il Dipartimento per gli Affari territoriali del Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Milazzo, nell’ambito delle risorse a disposizione per la realizzazione di investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei

marciapiedi e dell’arredo urbano, la somma di 250mila euro per il biennio 2022/2023.

Gli interventi

Interventi che dovranno essere eseguiti entro il 30 luglio per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi al prossimo anno. I contributi saranno erogati per l’80%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 30 luglio di ciascun anno, e il restante 20% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal direttore dei lavori.

© Riproduzione riservata