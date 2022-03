Comunali Santa Teresa, fumata nera sulla terza lista: i candidati restano due

Rimangono due, al momento, i candidati a sindaco per le elezioni amministrative di fine maggio a Santa Teresa di Riva. La terza lista, annunciata da parte di quegli oppositori all’amministrazione comunale che non hanno sposato il ritorno in campo di Nino Bartolotta, non ha infatti ancora trovato la quadra per esprimere un nome e anche l’ultima riunione di venerdì sera si è chiusa con un nulla di fatto, nonostante questa settimana fosse stata annunciata come quella decisiva per la scelta del candidato. I componenti dei gruppi politici che hanno intrapreso questa strada, ossia il Partito democratico e il Movimento Cinquestelle, insieme ai movimenti civici che partecipano all’iniziativa, di fatto non hanno ancora raggiunto un accordo. Rispetto alla rosa dei tre possibili candidati alla carica più alta del Palazzo, però, c’è da registrare un passo indietro di Adriano Nicotra, che non è più disponibile a scendere in campo in prima persona, ma rimane comunque a disposizione della coalizione. Dunque, i nomi in lizza per la sindacatura rimangono quelli di Antonio Scarcella, consigliere di minoranza uscente e rappresentante del Partito democratico (già candidato nel 2017) e Felice Di Bartolo, consigliere dal 2004 al 2007.

