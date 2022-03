Militello Rosmarino, sfiducia al sindaco fallita: minoranza all’attacco

È divenuto un caso che rischia di passare agli annali della giurisprudenza amministrativa quello della sfiducia al sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta, votata da sei degli otto consiglieri in carica ma neutralizzata dal dipartimento regionale Autonomie locali, che ha ritenuto insufficiente il quorum sulla base del plenum originario dei dieci consiglieri eletti.

Se all’indomani del sì alla mozione si prefiguravano scenari di una campagna elettorale di primavera, l’esito ha rappresentato una doccia gelata per i proponenti. «Prendiamo atto dell’interpretazione della norma da parte del dipartimento regionale – commenta la capogruppo di opposizione Teresa Travaglia Cicirello –. Il nostro unico obiettivo era rispondere alla volontà della gente che ci chiede da tempo di interrompere questa esperienza amministrativa». Nessuna decisione ancora presa sulla strada da seguire, che non necessariamente potrebbe essere quella del ricorso al Tar.

