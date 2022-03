Messina, elezioni a rischio? Non per il Referendum

È veramente il Referendum Montemare la minaccia che incombe sulle Amministrative di Messina? In attesa del, pur sempre importante, pronunciamento del Tar sulla vicenda relativa all’indizione della consultazione referendaria per l’istituzione di un nuovo Comune, in realtà ci sono altre nubi all’orizzonte, che potrebbero materializzarsi. E che non riguardano un caso “localistico” ma gli scenari nazionali. Se, come si teme, dal prossimo 1 aprile esploderà l’emergenza umanitaria (senza precedenti in Europa dai tempi della seconda Guerra mondiale) legata all’accoglienza di milioni di profughi dall’Ucraina, il Governo italiano potrebbe anche valutare, per decreto, la sospensione di tutte le consultazioni elettorali e la Sicilia dovrebbe adeguarsi. Come è avvenuto nel 2020 allo scoppiare della pandemia da Covid. Ma è solo un’ipotesi, al momento lontana dalla realtà (e d’altra parte, si dovrebbero annullare anche tutte le altre elezioni, comprese le Presidenziali in Francia...), anche se un dato è certo: gli scenari sono in profonda evoluzione.

