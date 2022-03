Messina, “Concussio”: la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna degli imputati

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina con la quale il 17 maggio 2021 erano stati condannati Pino Lo Re a complessivi sette anni e sei mesi di reclusione, Vincenzo Tamburello, ex consigliere comunale di Mistretta, e Isabella Di Bella, a tre anni di reclusione per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nel processo d’appello scaturito dall’operazione “Concussio”. L’operazione, lo ricordiamo, vide al centro l’appalto da un milione di euro bandito dal comune di Mistretta per lavori di valorizzazione e fruizione dei 12 siti della “Fiumara d’arte” nella Valle dell’Halaesa. Annullata senza rinvio la sentenza per gli altri imputati per cui in appello erano state disposte lievi riduzioni di pena infine per le accuse di trasferimento fraudolento di valori in concorso con Lo Re, e già condannati in primo grado a pene intorno ai due anni. Il collegio delle difese era composto dagli avvocati Alessandro Pruiti Ciarello, Giuseppe Serafino, Alvaro Riolo, Lucio Di Salvo, Caputo Salvatore e Marcella Merlo.

