Barcellona, le campane della chiesa fanno troppo... rumore. Il parroco viene multato

Il rintocco delle campane utilizzate fin dal 2015 dalla chiesa Santa Maria di Fatima di Barcellona per scandire il segnale orario ha dato “fastidio” ad un abitante del quartiere. Al punto che, dopo gli accertamenti dell’Arpa, alla parrocchia retta dal parroco don Cosimo Genovese – che da da quasi sette anni, oltre a celebrare le funzioni, si occupa della promozione sociale dei giovani del quartiere e delle loro famiglie –, è stata ordinata dal Comune di Barcellona «l’eliminazione del rumore immesso in ambiente abitativo» e come se non bastasse «l’applicazione di una sanzione di mille euro che dovrà essere pagata entro i prossimi 60 giorni».

Il provvedimento con il quale si ingiunge il pagamento della sanzione e nel contempo si ordina al parroco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della parrocchia di Santa Maria di Fatima con sede legale in via Colonnello Roberto Gianani, di adottare «con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni», è stato emanato con ordinanza del dirigente del settore Ambiente del Comune di Barcellona, ing. Nunzio Santoro. Con lo stesso provvedimento si ordina al parroco di «predisporre e trasmettere al Comune, entro e non oltre 15 giorni, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente».

