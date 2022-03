Castelmola, al via i lavori per la messa in sicurezza della Provinciale 10

Lavori in corso sulla Strada provinciale n.10 per mettere in sicurezza l'arteria che da tempo è oggetto di non poche proteste da parte dei cittadini che lamentano le condizioni di precarietà dell'asfalto. Il Comune di Castelmola ha richiesto l'esecuzione di alcuni interventi, ora avviati dalla Città Metropolitana di Messina. Il sindaco Orlando Russo ha preso parte all'avvio dei lavori, insieme anche al consigliere comunale taorminese Manfredi Faraci. Si sta cercando di migliorare la condizione di un'arteria molto trafficata che presenta lungo il proprio manto stradale buche e avvallamenti che diventano un'insidia soprattutto per coloro che viaggiano sulle due ruote, a bordo di scooter e moto ma anche in bicicletta. Lungo la Via Leonardo da Vinci (prosecuzione naturale di questo tracciato) il 23 febbraio scorso vi fu la tragica fine di un ciclista morto per un incidente autonomo, anche se in quel caso a quanto pare si sarebbe trattato di un drammatico accadimento dovuto purtroppo a cause naturali e ad una sfortunata manovra della vittima.

Anche in passato, in altre circostanze, la strada provinciale n.10 è stata interessata da lavori di manutenzione ma i problemi di tenuta dell'asfalto si sono poi puntualmente riproposti e alcuni residenti hanno palesato dubbi su quelli che sono stati considerati dei "rattoppi" in grado di limitare i pericoli soltanto nell'immediato. Dopo qualche tempo sono riemersi i soliti problemi e le solite buche.

"Saremo vigili sulla situazione e cercheremo di controllare lo stato delle cose - ha detto il sindaco Russo -. Nel frattempo riteniamo fare un ringraziamento alla Città Metropolitana di Messina ed in particolare al dirigente Gaetano Maggioloti, per la disponibilità data a riparare le pericolose buche sulla strada provinciale Taormina-Castelmola".

