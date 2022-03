Unime: Morgana tris di consulte, Giovanna Maiorana eletta alla Consulta di Economia

Rispetto alla retorica sull'8 Marzo, l'Associazione Morgana risponde valorizzando la competenza delle sue donne, ogni giorno, tutti giorni. Oggi durante il consiglio di Dipartimento di Economia ad essere elette sono 3 studentesse, tre militanti dell'associazione Morgana, elette non perché donne ma perché la loro competenza e il loro duro lavoro sono stati apprezzati dalla comunità studentesca prima e dal consiglio di Dipartimento dopo.

Giovanna Maiorana, già rappresentante più votata del Dipartimento di Economia e tra i consiglieri più votati dell'Università degli Studi di Messina, oggi è stata eletta all'unanimità come rappresentante del Consiglio degli Studenti di Economia, continuerà il percorso da lei intrapreso Marco Finocchio, studente del secondo anno di Management d'Impresa.

L'elezione di Giovanna Maiorana alla consulta di Economia si aggiunge ai due consultini già eletti dell'Associazione Morgana, Antonio Lo Presti ad Ingegneria e Denise Siracusa a Scienze Politiche e Giuridiche.

Durante lo stesso consiglio Iolanda Bulotta, già al secondo mandato come rappresentante del Dipartimento di Economia, e Valeria Isgrò, attuale rappresentante di Dipartimento, sono state elette alla commissione orientamento e tutorato.

Le tre neoelette, vicine al vice presidente nazionale di Azione Universitaria Francesco Armone, dichiarano:

"E' una grande responsabilità quella di rappresentare la voce degli studenti anche all'interno del Consiglio degli Studenti. - sottolinea Giovanna Maiorana - Questo risultato è frutto di collaborazione e lavoro condiviso, che fin dal 2014 ad Economia ha sempre visto eleggere un membro dell'Associazione Morgana. Dunque non posso che ringraziare Morgana per aver riposto la propria fiducia in me"

"Siamo orgogliose di poter rappresentare gli studenti anche in questi organi, cercheremo di assolvere questo compito al meglio delle nostre capacità, continuando in sinergia con il Dipartimento le numerose attività di orientamento già proposte negli scorsi anni da Morgana.

Ringraziamo sia l'associazione Morgana che ha deciso di investire su di noi, sia gli studenti che ci hanno consegnato la loro fiducia alle scorse elezioni e i colleghi che ce l'hanno rinnovata in questa occasione" (Iolanda Bulotta e Valeria Isgrò)

