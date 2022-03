Porto di Milazzo, dopo quindici anni si esegue l’atteso dragaggio

Dragaggio del porto, finalmente ci siamo! A distanza di oltre 15 anni oggi dovrebbero iniziare gli interventi curati dalla “Dragaggio Milazzo s.r.l.”, società del gruppo Calabrese vincitrice della gara d’appalto che si avvarrà del supporto dei pontoni della società “Dragaggi” di Marghera. Negli ultimi giorni si sta operando la fase preparatoria con l’impresa “Mare Pulito” che è stata incaricata di porre in essere tutti gli strumenti necessari per il rispetto delle norme imposte dal Ministero della Transizione ecologica in materia ambientale. Tra oggi e domani questo intervento dovrebbe concludersi, condizioni meteo marine permettendo e quindi a quel punto sarà avviato il livellamento dei fondali alla profondità di -10 metri nella zona di accesso al bacino portuale.

I sedimenti verranno ridistribuiti all’interno dello stesso corpo idrico da cui provengono, senza ricorso a discarica, secondo quanto previsto dalla nuova normativa di settore, visto che la campagna di caratterizzazione ambientale conclusa nel 2018 ha appurato la bontà del materiale dragato. L’attività è stata preceduta da una campagna di monitoraggio ambientale preliminare con la ricerca di eventuali ordigni bellici nelle aree da dragare che ha consentito di ottenere nello scorso ottobre la relativa validazione da parte del Comando logistico della Marina Militare. I lavori saranno controllati da Ispra ed Arpa.

