Ortopedia, il concorso non risolve l’emergenza a Taormina

Torna d'attualità l'emergenza riguardante il reparto di Ortopedia dell'ospedale San Vincenzo e il previsto ampliamento dell'organico rischia di trasformarsi, almeno per ora, in una "beffa". Il 26 gennaio scorso si è tenuto il concorso che prevede l'arrivo a Taormina di tre ortopedici in aggiunta all'attuale dotazione organica ma i tempi per l'espletamento ed il completamento della procedura, a quanto pare, saranno ancora lunghi. E così alle porte della stagione turistica, che farà aumentare le presenze in zona e l'afflusso di cittadini in ambito ospedaliero, l'Ortopedia di Taormina rivede all'orizzonte la concreta prospettiva di andare in piena sofferenza. Pesa la questione dei tempi burocratici ma anche la carenza di ortopedici disponibili, che, aspettando la definizione dell'iter concorsuale, scelgono altre destinazioni e optano per altre destinazioni per il proprio percorso professionale. Dei tre ortopedici che dovrebbero arrivare a Taormina, a quanto risulta, il primo potrebbe entrare in servizio a maggio, per il secondo potrebbero volerci altri quattro mesi. E allora il reparto diretto dal primario, il dottor Roberto Ventimiglia, sta cercando di resistere con un organico che vede al momento in servizio soli quattro ortopedici più il primario stesso.

