Messina, ritardi nei lavori del torrente Bisconte-Catarratti: "Inserzia società sottoservizi"

La I Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha affrontato stamani l’annosa problematica dei ritardi sui lavori di messa in sicurezza del torrente Bisconte-Catarratti. Presenti alla seduta, per la direzione lavori l’ing. Antonino Cortese e il geom. Letterio Rodilosso, mentre per la terza Municipalità il Presidente Natale Cucè e i consiglieri Cacciotto e Geraci. “Dall’ampio dibattito – ha spiegato Gioveni – è emerso il solito problema rappresentato dall’inerzia delle società che gestiscono i sottoservizi, in quanto, secondo l’ing. Cortese, stanno rallentando in maniera evidente il prosieguo dei lavori, tanto da indurre anche la Municipalità a richiedere al Comune attraverso un documento di non rilasciare più autorizzazioni agli stessi gestori di sottoservizi se non prima gli stessi non si impegnano a collaborare nel cantiere. Inoltre – ha proseguito il Presidente – nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori di posa della nuova rete fognaria per il collegamento con la via Santa Marta, che inevitabilmente genererà nuovi problemi viari. Infine – ha concluso Gioveni – alla luce dei continui disagi per i residenti che ormai da diversi mesi sono costretti a servirsi della sempre più ingestibile via Polveriera, la Commissione ha strappato l’impegno della direzione lavori di riaprire al transito provvisorio la semicarreggiata della via Direzione Artiglieria, al fine di concedere un piccolo ristoro agli esasperati residenti dei due villaggi”.

