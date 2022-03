Messina, perde il controllo dello scooter in via La Farina. Ferito un giovane

Un incidente si è verificato intorno alle 18.15 all’altezza del ponte di Gazzi, tra le vie Bonino e La Farina. Ferito un motociclista, che in sella al suo mezzo a due ruote procedeva in direzione sud-nord. A quanto pare, ha perso il controllo mentre transitava sui binari della tranvia, sullo stesso livello della sede stradale. Sul posto la polizia municipale e alcuni automobilisti e passanti per i soccorsi, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del 118.

